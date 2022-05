விக்ரம் ஆடியோ விழாவிற்கு விஜய் வருவாரா? மாட்டாரா?... வாழ்த்து மட்டும் அனுப்பினாரா?

சென்னை : விக்ரம் ஆடியோ வெளியீட்டு விழாவிற்கு விஜய் வருவாரா, மாட்டாரா என்பது தான் ரசிகர்களின் மிகப் பெரிய கேள்வியாக உள்ளது. விஜய் கலந்து கொள்வது பற்றி பல தகவல்கள் வெளியாகி வருவதால் ரசிகர்கள் குழப்பமடைந்துள்ளனர்.

கமலின் விக்ரம் பட ஆடியோ மற்றும் டிரைலர் வெளியீட்டு விழா இன்று சென்னையில் நடைபெறுகிறது. இதில் சிறப்பு விருந்தினர்களாக ரஜினி, விஜய், சூர்யா கலந்து கொள்ளதாக தகவல் வெளியானது. இதனால் ரசிகர்கள் மிக ஆர்வமாக காத்திருந்தனர்.

45 அடி உயரத்துக்கு கட்அவுட்... யாருக்குன்னு பாருங்க... போனிகபூர் வெளியிட்ட வீடியோ!

English summary

According to sources, Vijay will attent Vikram audio launch event. But another sources said that Vijay will not attend the function. Instead of Vijay send video message to director Lokesh Kanagaraj for Vikram movie's huge success. Meanwhile Thalapathy 67 announcement will revealed in this event.