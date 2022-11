அடுத்த மாசம் வாரிசு ஆடியோ லான்ச்.. எல்லா பக்கமும் பயங்கர நெருக்கடி.. என்ன பேசுவார் விஜய்?

சென்னை: விஜய் படம் வெளியாவதை விட ஆடியோ வெளியீட்டு விழாவில் நடிகர் விஜய் என்ன பேசப் போகிறார் என்றும் என்ன குட்டிக் கதை சொல்வார் என்பதை கேட்கவே ரசிகர்கள் மற்றும் திரைத்துறையினர் பெரும் ஆவலோடு காத்திருப்பர். கடந்த முறை சன் பிக்சர்ஸ் அதற்கு வாய்ப்பில்லாமல் செய்து விட்டது.

வாரிசு படம் வரும் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு வெளியாக உள்ள நிலையில், டிசம்பர் மாதம் நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் பிரம்மாண்ட இசை வெளியீட்டு விழாவுக்கு தயாரிப்பாளர் தில் ராஜு ஏற்பாடு செய்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

தமிழ்நாடு மற்றும் ஆந்திரா, தெலங்கானாவின் வாரிசு படத்திற்கு ஏகப்பட்ட சிக்கல் நிலவி வரும் நிலையில், விஜய் என்ன பேசப் போகிறார் என்பதை கேட்க பலரும் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.

English summary

Varisu audio launch will expected to happen in next month at Chennai Nehru Indoor Stadium. Fans and Cinema Industry expects for a fiery speech from VIjay on Varisu getting huge release trouble.