நள்ளிரவில் வீட்டுக் கதவை தட்டித் தொல்லை.. சீரியல் நடிகர் அர்னவ் மீது வன்கொடுமை சட்டம் பாய்ந்தது

சென்னை: சின்னத்திரை நடிகர்களான அர்னவ் மற்றும் திவ்யா விவகாரம் ஒட்டுமொத்த ரசிகர்களையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

ஏற்கனவே முதல் கணவரை பிரிந்த நிலையில், நடிகை திவ்யாவை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்ட அர்னவ், தற்போது திவ்யாவுடன் சண்டை போட்டு வருவது பரபரப்பை கிளப்பி உள்ளது.

சின்னத்திரை சீரியல்களில் வருவதை விட சீரியல் நடிகர்களின் உறவு பிரச்சனை பெரிதாகி கொண்டே போவது தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாக மாறி உள்ளது.

யூடியூபில் இருந்து டிவிக்கு ஜம்ப்பான பிளாக்‌ஷீப் டீம்.. அதுவும் வடிவேலுவோட வெறித்தனமா வராங்க!

English summary

Women Harrasment Act case filed against serial actor Arnav after serial actress Divya gave complaint against him at Avadi Police Station. Vijay Tv Chellamma serial actor Arnav getting into big trouble after woment harrasment act raised against him.