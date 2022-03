எதற்கும் துணிந்தவன்...வழக்கமான பாண்டிராஜ் படமா? இல்லை மாஸ் காட்டும் சூர்யா படமா?

சென்னை : டைரக்டர் பாண்டிராஜ் இயக்கத்தில் சூர்யா நடித்துள்ள எதற்கும் துணிந்தவன் படம் நாளை தியேட்டர்களில் ரிலீசாக உள்ளது. படத்தின் கதை பற்றி பல தகவல்கள் வெளியாகி வரும் நிலையில், இது வழக்கமான பாண்டிராஜ் படமாக இருக்குமா, அதிரடி ஆக்ஷன் நிறைந்த சூர்யா படமாக இருக்குமா என அனைவரின் மனதிலும் ஒரு கேள்வி எழுகிறது.

தமிழ் சினிமாவில் தரமான படங்களை இயக்கி, குடும்ப ஆடியன்சை கவர்ந்த டைரக்டர்களில் பாண்டிராஜும் ஒருவர். பசங்க என்ற குழந்தைகளின் வாழ்க்கையை மையமாகக் கொண்ட படத்தை எடுத்து தமிழ் சினிமாவிற்கு அறிமுகமானவர் பாண்டிராஜ். முதல் படமே பேசப்பட்ட படமாக அமைந்தது. நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு ஒரு நல்ல படம் பார்த்த நிறைவு ஏற்படுவதாக அனைவரும் கூறினர்.

English summary

Etharkkum thunindhavan was not a ordinary director Padiraj movie. This movie had a strong message as well as family sentiment drama. Padiraj had some changes in etharkkum thunindavan than his previous movies.