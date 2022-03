வாவ்...செம...நம்ம அஜித்தா இது...ஏகே 61 லுக்கா... வேற லெவலில் மிரட்டுறாரே

சென்னை : ஆளே அடையாளம் தெரியாத அளவிற்கு செம ஹேண்ட்சம் லுக்கிற்கு மாறி உள்ள அஜித்தின் லேட்டஸ்ட் போட்டோ இணையத்தில் வெளியாகி, செம டிரெண்டிங் ஆகி வருகிறது. இது ஏகே 61 படத்திற்கான மற்றொரு லுக்கா என ரசிகர்கள் கேட்டு வருகின்றனர்.

டைரக்டர் ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் அஜித் நடித்த வலிமை படம் பிப்ரவரி 24 ம் தேதி தியேட்டர்களில் ரிலீசானது. வசூல் சாதனை படைத்து வரும் வலிமை படத்தை ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர். பல விமர்சனங்கள், பிரச்சனைகளை தாண்டி ரசிகர்கள் இந்த படத்திற்கு நல்ல ஆதரவு வழங்கி வருகின்றனர். ஆக்ஷன் த்ரில்லர் படமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த படம் இதுவரை உலகம் முழுவதும் ரூ.250 கோடிகளை வசூல் செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

Ajith's latest youthful look attracts everyone. Fans asked if this young, slim look was for AK61. Ajith is set to play both a positive and negative role in AK61. Ajith appeared in an old character look with his family. Now he has changed into a young look.