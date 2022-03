ஆட்டத்தை துவக்கிய பீஸ்ட்...நோ டீசர்...ஸ்டிரைட்டா டிரைலர் தான்...எப்போ வருது?

சென்னை : பீஸ்ட் டீசர் வெளியீடு பற்றிய அறிவிப்பு எப்போது வரும் என விஜய் ரசிகர்கள் காத்துக் கொண்டிருக்கையில், நேராக டிரைலர் வர போவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. டிரைலர் பற்றிய தகவல்கள் ரசிகர்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி கொடுத்துள்ளது.

நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்துள்ள பீஸ்ட் படம் ஏப்ரல் 13 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. படத்தை மிக பிரம்மாண்டமாக ரிலீஸ் செய்ய சன் பிக்சர்ஸ் ஏற்பாடு செய்து வருகிறது. படத்தின் வெளியீட்டு உரிமம் இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு மிக அதிக தொகைக்கு விற்கப்பட்டுள்ளதாகவும், ரஜினி படம் இல்லாமல் மற்ற நடிகரின் படம் இவ்வளவு அதிகமான தொகைக்கு விற்கப்படுவது இது தான் முதல் முறை என்கிறார்கள்.

சாதனைன்னா இப்படி இருக்கனும்...ஓடிடியிலும் மாஸ் காட்டும் வலிமை

English summary

According to the most recent information, the Beast trailer will be announced on March 31st. It may be released on April 2nd, on the occasion of the Ugadi festival. Meanwhile, the Beast team planned to start the promotion on April 1st.