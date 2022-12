இந்தியன் 2 படத்தின் கதை என்ன தெரியுமா? எழுத்தாளர் ஜெயமோகன் சொன்ன சுவாரசியத்தகவல்!

சென்னை : இந்தியன் 2 திரைப்படத்தின் கதை குறித்து எழுத்தாளர் ஜெயமோகன் பல சுவாரசியத் தகவல்களை தெரிவித்துள்ளார்.

1996ம் ஆண்டு இயக்குநர் ஷங்கரின் இயக்கத்தில் உருவானத் திரைப்படம் தான் இந்தியன். ஊழல் எதிர்ப்பு திரைப்படங்களுக்கு முன்னோடியாக வெளியான இந்த திரைப்படம், பிளாக் பஸ்டர் ஹிட்டடித்து வசூலை வாரிக்குவித்தது.

அன்றைய காலகட்டத்தில் இருந்த தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியின் நிலையை ஒப்பிட்டால் இது வியக்கவைக்கும் இமாலய சாதனை. இந்தப் படமும் இதற்குக் கிடைத்த வெற்றியும் ஷங்கரின் இமேஜை தூக்கி நிறுத்தியது.

Avatar 2 Review: ஜேம்ஸ் கேமரூனின் ப்ளூ மேஜிக் மீண்டும் கை கொடுத்ததா? அவதார் 2 விமர்சனம்!

English summary

Kamal Haasan is gearing up for his next Indian 2. Fans are excited about this film. Recently, writer B Jeyamohan says interesting information about indian 2