எல்லோரும் கேஜிஎஃப் 2- வை பாராட்டுறாங்க...ஆனா ராக்கி பாய்க்கு இந்த தமிழ் படம் தான் பிடிச்சதாம்

சென்னை : உலகமே கேஜிஎஃப் 2 படத்தையும், அதன் வசூல் சாதனையையும் பாராட்டி, கொண்டாடி வருகின்றனர். ஆனால் கேஜிஎஃப் ஹீரோ யாஷ், தமிழில் இந்த படம் தனக்கு மிகவும் பிடித்திருந்ததாக கூறி பாராட்டி உள்ளார். இது அனைவரையும் ஆச்சரியப்பட வைத்துள்ளது.

கன்னட டைரக்டர் பிரசாந்த் நீல், 2018 ம் ஆண்டு இயக்கிய கேஜிஎஃப் சாப்டர் 1 படத்தின் பிரம்மாண்ட வெற்றியை தொடர்ந்து கேஜிஎஃப் சாப்டர் 2 படத்தை இயக்கினார். இந்த படம் ஏப்ரல் 14 ம் தேதி 5 மொழிகளில் மிக பிரம்மாண்டமாக ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. உலகம் முழுவதும் 10,000 தியேட்டர்களில் இந்த படத்தை ரிலீஸ் செய்தனர்.

English summary

While replying for Sivakarthikeyan, Yash mentioned that he really liked Doctor movie, adding that it was a great film. Sivakarthikeyan, in return, replied that glad him liked Doctor. Yash's tweet about Doctor movie turned viral among the fans.