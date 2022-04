ராக்கி பாயை கலகலப்பாக்கிய பாடல்...தீயாய் பரவும் யாஷ் மகளின் வீடியோ

சென்னை : கன்னட ராக்கிங் ஸ்டார் யாஷின் மகள் பாடிய பாடல் வீடியோ சோஷியல் மீடியாவில் தீயாய் பரவி வருகிறது. இந்த வீடியோவிற்கு லைக்குகள் குவிந்து வருகிறது.

கன்னட ராக்கிங் ஸ்டாரான யாஷ், கேஜிஎஃப் படத்திற்கு பிறகு பான் இந்தியன் ஸ்டாராகி விட்டார். கேஜிஎஃப் 2 படத்தின் பிரம்மாண்ட வெற்றிக்கு பிறகு இவரை ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

English summary

Yash shared his daughter Ayra's cute song video in twitter. She sung a song, Salaam Rocky Bhai from KGF 2. This video goes viral in social media and thousands of them are gave likes to this cutest song video. Yash penned that his daily morning ritual.