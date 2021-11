நீ இன்னும் சாகலியா என கேட்ட ரசிகர்... கலங்க வைத்த யாஷிகாவின் பதில்

சென்னை : பிரபல மாடலும், நடிகையுமான யாஷிகா ஆனந்த், கவலை வேண்டாம் என்ற படத்தில் சிறிய ரோலில் நடித்து நடிகையானார். தொடர்ந்து நோட்டா, கழுகு, இருட்டு அறையில் முரட்டு குத்து உள்ளிட்ட பல படங்களில் கிளாமராக உடையணிந்து, சிறிய ரோல்களில் நடித்தார்.

ஆபாச படங்களை வைத்து மிரட்டும் ஆண்களுக்கு சவுக்கடி... அப்ளாஸை அள்ளும் 'என் உடம்பு' குறும்படம்!

விஜய் டிவியில் நடைபெற்ற பிக்பாஸ் சீசன் 2 ல் போட்டியாளராக கலந்து கொண்டார். பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு மிகவும் பிரபலமான யாஷிகாவிற்கு பல படங்களில் நடிக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது. தற்போது எஸ்.ஜே.சூர்யா ஹீரோவாக நடித்துள்ள கடமையை செய் படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக லீட் ரோலில் நடித்துள்ளார்.

English summary

One of Yashika Anand's fan asked in social media that did she still alive. but yashika replied in emotional way. yashika's reply shakes hearts of her true fans and they give support for yashika.