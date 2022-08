அடப்பாவி நிரூப்...இப்படி பண்ணிட்டியே...பிரேக் அப் பற்றி யாஷிகாவின் ஓப்பன் டாக்

சென்னை : பிரபல மாடலான யாஷிகா ஆனந்த், விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பான பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் போட்டியாளராக கலந்து கொண்டு பிரபலமானார். பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு யாஷிகாவிற்கு ரசிகர்களும் சரி, சினிமா வாய்ப்புக்களும் சரி அதிகரிக்க துவங்கியது.

பல படங்களில் சிறிய ரோல்களில் நடித்து வந்த யாஷிகாவிற்கு இரண்டாவது நாயகியாக நடிக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது. கவர்ச்சி ரோல்களில் அதிகம் நடித்து வந்த யாஷிகாவிற்கு கடமையை செய் படத்தின் மூலம் லீட் ரோலில் நடிக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது.

கடமையை செய் படத்தில் எஸ்.ஜே.சூர்யாவிற்கு ஜோடியாக நடித்து வந்த போது எதிர்பாராத விதமாக ஏற்பட்ட கார் விபத்தில் யாஷிகா மிக மோசமாக காயமடைந்தார். இந்த விபத்தில் யாஷிகாவின் நெருங்கிய தோழி உயிரிழந்தார்.

கோச்சடையான் படத்திற்காக கடன் பெற்ற விவகாரம்: லதா ரஜினிகாந்த் மீதான வழக்கில் 3 பிரிவுகள் ரத்து

English summary

During Kadamaiyai sei promotions, Yashika Anand opens about break up with Niroop Nandhakumar. She revealed the reason for their break up. Yashika starred Kadamaiyai sei with S.J.Suriya released today and receives good response.