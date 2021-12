அபினய் சொன்னா தப்பு...பாப்பா சொன்னா தப்பில்லை...நல்லா பண்றீங்க நிரூப்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சியில் இந்த வாரம் போட்டியாளர்களின் குடும்ப உறவுகள் வரும் ஃபீரிஸ் டாஸ்க் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இதில் நேற்று பிக்பாஸ் சீசன் 2 போட்டியாளர்களில் ஒருவரும், நிரூப்பின் காதலியுமான யாஷிகா ஆனந்த், பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் சென்றார்.

இரண்டு நாட்களுக்கு முன் தன்னை பார்க்க வந்த தந்தையிடம் நிரூப், யாஷிகா பற்றி விசாரித்த விஷயம் பெரிதாக பேசப்பட்டது. இந்நிலையில் நேற்று அவரே வந்தார். அழகான பொம்மை போல் வந்த யாஷிகாவிடம் காதல் மழை பொழிந்தார் நிரூப்.

கட்டிப்பிடிக்க முடியலியே...யாஷிகாவிடம் ரொமான்சாக காதலை சொன்ன நிரூப்

English summary

In bigg boss tamil season 5 yesterday's episode, Yashika asked niroop to cut his hair. but niroop in cool mode. earlier in mirror task, because of this hair issue niroop lost his cool and fight with abinay. now netizens questioning niroop on this hair issue.