Yashoda Twitter Review: கலங்கிய சமந்தாவை ஆனந்த கண்ணீர் சிந்த வைத்த ரசிகர்கள்.. யசோதா எப்படி இருக்கு?

சென்னை: யசோதா படத்தின் ப்ரோமோஷனின் போது நடிகை சமந்தா சில நொடிகள் கண் கலங்கி அழுதது ஒட்டுமொத்த ரசிகர்களையும் துடி துடிக்க செய்து விட்டது.

மயோசிட்டிஸ் எனும் அரிய வகை நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள சமந்தா நடிப்பில் இன்று வெளியாகி உள்ள யசோதா படத்திற்கு டோலிவுட் ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் மழை காரணமாக சற்றே கூட்டம் குறைந்தாலும், சமந்தாவிற்காக யசோதா படத்தை ரசிகர்கள் பார்த்து வருகின்றனர். வாடகைத்தாய் கான்செப்ட்டை மையமாக கொண்டு உருவாகி உள்ள யசோதா படம் எப்படி இருக்கு என ரசிகர்கள் சொல்லும் விமர்சனங்களை இங்கே பார்ப்போம்..

