2022ம் ஆண்டில் திரையுலகம் சந்தித்த மிகப் பெரும் இழப்புகள்... சோகத்தில் ரசிகர்கள்!

சென்னை: 2022ம் ஆண்டு திரையுலகிலும் பல முக்கியமான நிகழ்வுகள் நடந்துள்ளன.

பிரபலங்களின் திருமணம், பல புதிய திருப்பங்கள் என பல சுவையான நிகழ்வுகளை தந்துள்ளது.

அதேபோல், ரசிகர்களை சோகத்தில் ஆழ்த்திய பல இழப்புகளும் திரையுலகில் நடந்துள்ளன.

அதில் சில முக்கியமான பிரபலங்களின் உயிரிழப்புகளை இப்போது பார்க்கலாம்.

Important celebrities from the film industry died in 2022. Prominent among them are singer KK, Actor Poo Ramu, Pratap Pothen, and Bamba Bakya. A list of others is included.