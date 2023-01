வம்புல மாட்டி விடாதீங்க... ஒரேயொரு சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி மட்டும் தான்: YG மகேந்திரன் ஓபன்

சென்னை: ஒய்.ஜி மகேந்திரன் தயாரிக்கும் சாருகேசி படத்தின் அறிவிப்பு விழா சென்னையில் நேற்று நடைபெற்றது.

இதில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்துகொண்டு ரசிகர்கள் முன்னிலையில் சுவாரஸ்யமான பல நினைவுகளை பகிர்ந்துகொண்டார்.

அவரை தொடர்ந்து பேசிய ஒய்ஜி மகேந்திரன் ரஜினி குறித்தும் சூப்பர் ஸ்டார் பட்டம் பற்றியும் மனம் திறந்த் பேசினார்.

கடந்த சில தினங்களாக சூப்பர் ஸ்டார் டைட்டில் சர்ச்சையாகி வரும் நிலையில், ரஜினி முன்னிலையில் ஒய்ஜி மகேந்திரன் பேசியது வைரலாகி வருகிறது.

English summary

The announcement ceremony of actor YG Mahendran's new film 'Sarukesi' was held in Chennai. Rajinikanth, who attended the event, spoke about his wife at the event. Following this YG Mahendran opens about Rajinikanth and the Super Star title.