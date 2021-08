பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் நிர்வாணமாக யோகா செய்ய என்னை அணுகினார்கள்.. குண்டை போடும் பிரபல யோகா குரு!

சென்னை: பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் நிர்வாண யோகா செய்ய தன்னிடம் பேச்சு வார்த்தை நடத்தப்பட்டதாக பிரபல யோகா குரு கூறியிருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

லண்டன் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பான பிக்பிரதர் நிகழ்ச்சியை அடிப்படையாக கொண்டு இந்தியில் தொடங்கப்பட்ட நிகழ்ச்சி பிக்பாஸ்.

இயக்குநரே முடிவாகல.. அதுக்குள்ள துர்கா பட போஸ்டர்களை வெளியிட என்ன அவசரம் ராகவா லாரன்ஸ்?

இந்தியில் தொடங்கப்பட்ட பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி, தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம், பெங்காலி என பல மொழிகளிலும் ஒளிப்பரப்பாகி வருகிறது.

English summary

The famous yoga guru has created a stir even before the Hindi Big Boss show started. The show crew has approached her to do nude yoga every day on the Big Boss show that airs on OTT. Vivek Mishra has said that he is ready to do what they want if he is paid Rs 50 lakh a day.