பீஸ்ட் படத்திற்காக யோகிபாபு என்ன காரியம் செய்தார் தெரியுமா...மிரண்டு போன படக்குழு

சென்னை : தமிழ் சினிமாவில் இன்றைய தேதியில் டாப் ஹீரோக்களுக்கு இணையாக படுபிஸியாக இருக்கும் நடிகர் என்றால் அது யோகிபாபு தான். ஒரே சமயத்தில் பல படங்களில் நடித்து வருகிறார்.

சமீபத்தில் தான் நவரசா ஆந்திராலஜியில் டைரக்டர் பிரியதர்ஷன் இயக்கிய சம்மர் ஆஃப் 92 பாகத்தில் நடித்து முடித்தார். அதை முடித்து விட்டு டைரக்டர் ஹரி இயக்கத்தில் அருண் விஜய், பிரியா பவானி சங்கர் லீட் ரோலில் நடிக்கும் ஏவி 33 படத்தில் நடித்து வந்தார். இந்த படத்தின் ஷுட்டிங் ராமேஸ்வரத்தில் நடந்து வருகிறது.

இதயநோயினால் அவதிப்படும் ஜெசிக்காவை காப்பாற்ற உதவுங்கள் ப்ளீஸ்

English summary

Yogibabu, who was in Rameswaram for the shooting of AV33 traveled 500 km to Chennai to star in the film Beast. The third phase shooting of Vijay starrer Beast is currently underway in Chennai. Apart from this Yogibabu also plays a prominant role in Ajith's Valimai and Aranmanai 3.