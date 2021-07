100 வது நாளை எட்டிய மண்டேலா... டீமுடன் கேக் வெட்டி கொண்டாடிய யோகிபாபு

சென்னை : யோகிபாபு ஹீரோவாக நடித்து, இந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் வெளிவந்த படம் மண்டேலா. கிராம பஞ்சாயத்து தேர்தலில் ஓட்டுக்களை பெற இரண்டு அரசியல் கட்சிகள் செய்யும் அலப்பரையை காமெடி கலந்து சொல்லப்பட்ட படம்.

இந்த படம் நேரடியாக ஸ்டார் விஜய்யில் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டு, அடுத்த 4 நாட்களில் நெட்ஃபிளிக்சில் வெளியிடப்பட்டது. புதுமுக டைரக்டர் மடோனி அஸ்வின் இந்த படத்தை இயக்கினார். சசிகாந்த், ராமச்சந்திரா இந்த படத்தை தயாரித்தனர்.

இந்த படத்தில் யோகிபாபுவுடன் ஷீலா ராஜ்குமார், சங்கிலி முருகன், ஜி.எம்.சுந்தர் உள்ளிட்டோர் நடித்திருந்தனர். பரத் சங்கர் இசை அமைத்திருந்தார். 2019 ல் நவம்பர் மாதம் ஒரே கட்ட படப்பிடிப்பில் இந்த படம் எடுத்து முடிக்கப்பட்டது.

