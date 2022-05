தேங்க்யூப்பா...கலாய்த்த ரசிகருக்கு கூலாக பதில் சொன்ன யோகிபாபு

சென்னை : சோஷியல் மீடியாவில் தன்னை கலாய்த்து கமெண்ட் செய்த ரசிகருக்கு, தேங்க்யூப்பா என கூலாக பதில் சொல்ல, ஒட்டுமொத்த நெட்டிசன்களின் ஆதவையும் பெற்று விட்டார் யோகிபாபு. இவர் சொன்ன ஒரே ஒரு வார்த்தை பதிலுக்கு லைக்குகள் குவிந்து வருகிறது.

வடிவேலு, சந்தானம், சூரி போன்றவர்கள் ஹீரோவாகி விட்டதால் இன்றைய தேதியில் தமிழ் சினிமாவின் நம்பர் ஒன் காமெடியனாக வலம் வந்து கொண்டிருக்கிறார் யோகிபாபு, தமிழில் விஜய், அஜித் போன்றோருடன் மட்டுமின்றி இந்தியில் அட்லி இயக்கத்தில் ஷாருக்கான் நடிக்கும் படத்திலும் யோகிபாபு முக்கிய ரோலில் நடித்து வருகிறார்.

English summary

Yogibabu shared his twitter page that he joined in Vijay's Thlapathy 66 movie. One of his fan commented that yogibabu joined in Vijay's previous 3 movies. All those movies are flop. Yogibabu softly replied that thank you. Netizens slams that person in twitter.