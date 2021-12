நீங்க ஒண்ணும் குழந்தை இல்லை.. ராஜுவை பங்கமாக கலாய்த்த பிக்பாஸ்.. அப்படி என்ன செய்தார் தெரியுமா?

சென்னை: டிக்கெட் டு ஃபினாலே டாஸ்க்கிலாவது கடைசி வரை ராஜு செல்வார் என எதிர்பார்த்த ரசிகர்களுக்கு இவ்வளவு விரைவாக ராஜு வெளியேறியது கடுப்பை கிளப்பி உள்ளது.

பிக் பாஸ் வீட்டில் ஆரம்பத்தில் செய்த செயல்களை வைத்தே ரசிகர்களை பெற்று விட்ட ராஜு ஜெயமோகன் தொடர்ந்து ஆட்டத்தில் கவனம் செலுத்தாமல் தப்பித்து வருகிறார்.

இந்நிலையில், பெயின்ட் முட்டை அடிக்கும் டாஸ்க்கிலும் ராஜு தன் மீதே 4 முட்டைகளை அடித்து சொதப்பல் ஆட்டம் ஆடினார்.

மாநாடு 2 ஹீரோ இவரா... என்ன கொடுமை சார் இது... கலாய்க்கும் ரசிகர்கள்

