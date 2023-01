சந்தோஷத்தை உங்களால வாங்க முடியாது.. ஆனால்.. பிகினியை வாங்க முடியும்.. கிரணின் அடடே தத்துவம்!

சென்னை: புத்தாண்டை முன்னிட்டு கோவா பீச்சில் பிகினியுடன் சுற்றித் திரிந்து வருகிறார் நடிகை கிரண். வாடியம்மா ஜக்கம்மா என மலையாள பகவதியாக வந்த கிரண் குறி சொல்வது போல தத்துவங்களையும் இன்ஸ்டாகிராமில் சொல்ல ஆரம்பித்து விட்டார்.

அஜித்துடன் வில்லன் படத்தில் ஹீரோயினாக நடித்தவர் நடிகை கிரண். திருமலை படத்தில் விஜய்யுடன் குத்தாட்டமும் போட்டிருந்தார்.

இன்ஸ்டாகிராமில் கவர்ச்சி பிகினியில் போட்டோக்களை போட்டு வரும் கிரண் வெளியிட்டுள்ள லேட்டஸ்ட் ஹாட் போட்டோ இணையத்தை தீப்பிடிக்க வைத்துள்ளது.

English summary

Actress Kiran celebrating New Year holidays in Goa beach in a bikini attire, and shared the photo with a captined , "You can't buy happiness, but you can buy a bikini " grabs fans attention.