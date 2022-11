சிவகார்த்திகேயனோட 10 வகுப்பு ஸ்டேட் போர்ட் தமிழ் பாடத்தின் மதிப்பெண் கேட்டால் ஆச்சர்யப்படுவீங்க

சென்னை: இந்த ஆண்டு நடிகர் சிவகார்த்திகேயனுக்கு டான் மற்றும் பிரின்ஸ் ஆகிய இரண்டு திரைப்படங்கள் வெளியானது.

டான் திரைப்படம் மிகப் பெரிய வெற்றி அடைந்த நிலையில் பிரின்ஸ் திரைப்படம் பலதரப்பட்ட விமர்சனங்களுடன் சரியாக ஓடவில்லை.

இந்நிலையில் சிவகார்த்திகேயன் சமீபத்தில் கொடுத்துள்ள பேட்டியில் தனக்கு பிடித்த தமிழ் மொழியில் தான் எவ்வளவு மதிப்பெண் எடுத்தேன் என்று கூறி இருக்கிறார்.

சிவகார்த்திகேயனுக்கு வில்லனாக நடிக்கும் மிஷ்கின் அடுத்ததாக ஏ.ஆர்.ரகுமானுடன் பணிபுரிய போகிறாராம்

English summary

Actor Sivakarthikeyan had two films released this year, Don and Prince. While Don was a huge success, Prince did not fare well with mixed reviews. In this case, Sivakarthikeyan has said in his recent interview how much he scored in his favorite Tamil Subject.