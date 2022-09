காதல் தோல்வி.. வாய்தா பட நடிகை தீபா என்கிற பவுலின் தற்கொலை.. அதிர்ச்சியில் குடும்பம்!

சென்னை: வாய்தா படத்தில் ஹீரோயினாக நடித்த நடிகை தீபா என்கிற பவுலின் தனது வீட்டில் தற்கொலை செய்து கொண்ட அதிர்ச்சி சம்பவம் குடும்பத்தினரை சோகத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

இன்ஸ்டாகிராமில் ரீல்ஸ் போட்டு பிரபலமாகி வந்த பவுலின் திடீரென இப்படியொரு முடிவை எடுப்பார் என யாருமே எதிர்பார்க்கவில்லை என குடும்பத்தினர் கூறியுள்ளனர்.

காதல் தோல்வி காரணமாகத்தான் அவர் இப்படியொரு சோக முடிவை எடுத்துக் கொண்டார் என முதல் கட்ட தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

தற்கொலை எதற்கும் தீர்வாகாது..தூரிகை கபிலனின் ஃபேஸ்புக் போஸ்ட்.. இப்படி சொன்னவருக்கா இந்த கதி?

English summary

Young actress Powlen Jessica commits suicide due to love failure reports are out now by Police. She acted in Vaaitha and Thupparivalan movies. She also trending in social media by creating insta reels.