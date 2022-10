“விஜய்க்கு கதை சொல்லிருக்கேன்… ஆனா அங்கதான் ஒரு ட்வீஸ்ட்”: ரகசியம் சொன்ன லவ் டுடே இயக்குநர்

சென்னை: கோலிவுட்டின் வசூல் மாஸ்டர் விஜய்யின் படங்களுக்கு ரசிகர்களிடம் அதிக எதிர்பார்ப்பு காணப்படுகிறது.

விஜய்யின் வாரிசு திரைப்படம் பொங்கலுக்கு வெளியாகவுள்ள நிலையில், அவரின் அடுத்த படங்கள் குறித்த அப்டேட் அடுத்தடுத்து வெளியாகி வருகின்றன.

ஏற்கனவே லோகேஷ் கனகராஜ், அட்லீ ஆகியோர் லைனில் இருக்க, இப்போது விஜய்யின் இயக்குநர் வரிசையில் இன்னொருவரும் இணைந்துள்ளார்.

English summary

Jayam Ravi starred Komali film directed by Pradeep. Currently, he has directed the movie 'Love Today' as the hero. In this case, Pradeep said that he has told a story to Vijay and he is confident that he will direct the film soon.