பாடல் வரிகளில் ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் ஓவியம்...அசத்திய கேரள இளம் பெண்

திருவனந்தபுரம் : டைரக்டர் மணிரத்னம் இயக்கிய ரோஜா படத்தின் மூலம் இசையமைப்பாளராக அறிமுகமானவர் ஏ.ஆர்.ரஹ்மான். 1990 கள் துவங்கி தற்போது வரை இசை துறையையும், ரசிகர்களின் மனங்களையும் ஆட்சி செய்து வருகிறார் இசைப்புயல் ஏ.ஆர்.ரஹ்மான்.

இதுவரை நூற்றுக் கணக்கான பாடல்கள், இசை ஆல்பங்கள் என இசையமைத்து, ஆஸ்கார் உள்ளிட்ட பல உலக விருதுகளை வென்று விட்டார். சமீபத்தில் 99 சாங்ஸ் மூலம் முதல் முறையாக தயாரிப்பாளர் மற்றும் எழுத்தாளர் என்ற அவதாரத்தையும் எடுத்துள்ளார் ஏ.ஆர். ரஹ்மான்.

English summary

Kerala young girl has drawn A.R.Rahman's potriat by using famous 391 songs lyrics which were composed by a.r.rahman. this potrait enters into india record books 2021. this is consider as biggest typographic potrait of a.r.rahman.