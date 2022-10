அரிதான நோயால் பாதிக்கப்பட்ட இசையமைப்பாளர்… இளம் வயதிலேயே மரணம்… திரையுலகினர் இரங்கல்!

சென்னை: 'ஒரு கிடாயின் கருணை மனு' படத்தின் இசையமைப்பாளர் ரகுராம் உயிரிழந்தார். அவருக்கு வயது 38.

அரியவகை நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த ரகுராம் சிகிச்சைப் பெற்று வந்த நிலையில், உயிரிழந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

இசையமைப்பாளர் ரகுராம் மறைவுக்கு திரையுலகினர், ரசிகர்கள் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர்.

