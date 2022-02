அனிருத் 2-2ன்னு போட்டா.. யுவன் 3-3ன்னு போட்டு இருக்காரே.. கையில் லாலிபாப்புடன் என்ன சொல்ல போறாரோ?

சென்னை: இசையமைப்பாளர் யுவன் சங்கர் ராஜா வெறும் லாலிபாப் புகைப்படத்தை பதிவிட்டு ரசிகர்களை குழப்பிய நிலையில், தற்போது பிங்க் நிற உடையுடன் பக்கத்தில் ஒரு அழகான பெண்ணுடன் கையில் லாலிபாப் வைத்து நிற்கும் புகைப்படத்தை ஷேர் செய்துள்ளார்.

வலிமை படத்தில் யுவன் சங்கர் ராஜா இசையமைத்த போர்ஷன் எது என்றே புரியாமல் புலம்பித் தவித்து வருகின்றனர் ரசிகர்கள்.

இந்நிலையில், தனது அடுத்த ஆல்பத்தை வெளியிடும் தேதியை அறிவித்துள்ளார் யுவன் சங்கர் ராஜா.

English summary

Yuvan Shankar Raja’s next album date out now. He himself announced the date in his Twitter page now with a lovable colourful lollypop themed photo.