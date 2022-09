யுவன் சங்கர் ராஜாவின் திடீர் தத்துவம்..வாழ்க்கையில் மன அமைதி, நிம்மதி தேவை..பணத்தை தேடி ஓடுகிறோம்

மனித இதயம் நன்றாக இருக்க வாழ்க்கையில் அமைதியும், நிம்மதியும் மிக முக்கியமான தேவை என இசையமைப்பாளர் யுவன் சங்கர் ராஜா தெரிவித்துள்ளார்.

தனியார் கல்லூரி விழாவில் கலந்துக்கொண்ட அவர் மனித இதயத்தை காப்பது, இளவயது மாரடைப்பை தடுப்பது பற்றி பேசினார்.

தனியார் கல்லூரி நடத்தும் இளம் இதயங்களை காப்போம் என்ற திரைப்பட விழாவில் கலந்துக்கொண்டு வாழ்க்கை தத்துவத்தை அழகாக சொன்னார் யுவன்.

English summary

Music composer Yuvan Shankar Raja has said that peace and tranquillity are the most important need in life for the human heart to be healthy. Participating in a private college function, he spoke about protecting the human heart and preventing heart attacks in young people. Yuvan spoke beautifully about his life philosophy while participating in the film festival 'Save Young Hearts' organized by a private college.