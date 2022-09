நானே வருவேன் பின்னணி இசையில் பிஸியான ஜூனியர் மேஸ்ட்ரோ: அப்டேட் கொடுத்த செல்வராகவன்

சென்னை: திருச்சிறம்பலம் படத்தைத் தொடர்ந்து தனுஷ் நடித்துள்ள 'நானே வருவேன்' விரைவில் வெளியாகிறது.

செல்வராகவன் இயக்கியுள்ள 'நானே வருவேன்' படத்திற்கு, யுவன் சங்கர் ராஜா இசையமைத்து வருகிறார்.

'நானே வருவேன்' படத்தின் பின்னணி இசை குறித்து இயக்குநர் செல்வராகவன் ட்விட்டரில் அப்டேட் கொடுத்துள்ளார்.

அண்ணனும் நானே..தம்பியும் நானே..நானே வருவேன் புது போஸ்டர்.. அப்டேட்டை வெளியிட்ட தனுஷ்!

English summary

Selvaraghavan has directed Dhanush's Naane Varuvean. The teaser of this film will be released tomorrow. In this case, Selvaraghavan tweeted that Yuvan has started the background music work for Naane Varuvean.