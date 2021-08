யாரடி நீ மோகினி சீரியலின் முடிவு உங்கள் கையில்… ரசிகர்களுக்கு ஷாக் கொடுத்த ஜீ தமிழ் !

சென்னை : ஜீ தமிழ் தொலைக்காட்சியில் 2017ம் ஆண்டு முதல் ஒளிபரப்பாகி வரும் நெடுந்தொடர் தான் யாராடி நீ மோகினி. இத்தொடர் சுமார் 1000க்கும் மேல் எபிசோடுகளைக் கடந்து இன்னும் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது.

தற்போது இந்த தொடர் இறுதி கட்டத்தை எட்டி விரைவில் முடிவடைய உள்ளது.

ஜீ தமிழ் தொலைக்காட்சி,புதுமையான ஒரு யுக்தியை கையில் எடுத்துள்ளது. அதாவது இத்தொடரின் முடிவை ரசிகர்களின் கையில் கொடுத்துள்ளது.

English summary

Popular Tamil show, Yaaradi Nee Mohini has been developing rapidly in terms of the story. The show has seen several turns and twists over the years, one of which has been Swetha trying to endanger the relationship between Muthusaran and Venilla.