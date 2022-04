12 நாட்களில் 12 இந்திய படங்கள்...எந்த படத்தை எந்த ஓடிடி தளத்தில் பார்க்கலாம் ?

சென்னை : அடுத்த 12 நாட்களில் 12 படங்கள் ஒடிடி தளங்களில் ரிலீசாக உள்ளன. இவற்றின் விபரங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. இதனால் தங்களின் ஃபேவரைட் நடிகர்களின் படங்களை பார்க்க ரசிகர்கள் ஆர்வம் காட்டி வருகிறார்கள்.

படம் பார்க்க வேண்டுமானால் தியேட்டருக்கு தான் போக வேண்டும். இல்லையென்றால் அந்த படம் எந்த பண்டிகை நாளில் எந்த டிவி சேனலில் ஒளிபரப்பாகும் என எதிர்பார்த்து காத்திருக்க வேண்டும் என்ற காலம் முடிந்து தற்போது தியேட்டரில் ரிலீசான ஒரு மாதத்திலேயே அனைத்து படங்களும் ஓடிடி தளத்திற்கும் வந்து விடுகின்றன.

இதனால் ரசிகர்கள் வீட்டில் இருந்தபடி, தங்களுக்கு விருப்பமான நேரத்தில் விருப்பமான படங்களை பார்க்க முடிகிறது. பெரிய நடிகர்களின், பெரிய பட்ஜெட் படங்கள் மட்டுமே தியேட்டர்களில் ரிலீசாகின்றன. மற்ற படங்கள் தியேட்டர்கள் கிடைக்கவில்லை என முடங்கி இருக்காமல் ஓடிடி.,யில் பிஸியாக ரிலீசாகி வருகின்றன. அப்படி ஏப்ரல் மாதத்தில் அடுத்த 12 நாட்களில் நெட்ஃபிளிக்ஸ், அமேசான், ஹாட்ஸ்டார், சோனி லைவ், ஜீ 5, ஆஹா வீடியோ ஆகிய தளங்களில் வெளியாக உள்ளன. அவற்றின் விபரங்களை இங்கே பார்க்கலாம்.

English summary

In April month next 12 days 12 Indian movies to release in Ott platforms. Many most awaiting movies to release in ott platforms.Here the details of which movie to watch in ott platform on which dates.