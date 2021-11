ஓடிடியில் ரிலீசாகும் சமுத்திரக்கனியின் படம்... முதல் பார்வையை வெளியிட்ட தனுஷ்

சென்னை : நடிகர் சமுத்திரக்கனி முதன்மை கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ள படம் சித்திரை செவ்வானம்.

பிரபல ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் சில்வா இந்தப் படத்தின்மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமாகவுள்ளார்.

இந்தப் படம் வரும் டிசம்பர் 3ம் தேதி ஓடிடியில் வெளியாகவுள்ள நிலையில் முதல் பார்வை போஸ்டரை நடிகர் தனுஷ் வெளியிட்டுள்ளார்.

First Look Poster of Chithirai Sevvanam movie released by actor dhanush. Samuthirakani Plays a lead Role in this movie and it is releasing on OTT Platform.