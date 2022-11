சினிமாவில் இருந்த மாஃபியாவை இந்த கொரோனா வைரஸ் லாக்டவுன் காலி செய்து விட்டது.. பிரகாஷ் ராஜ் பளிச்!

சென்னை: திருச்சிற்றம்பலம், சீதா ராமம், விருமன், பொன்னியின் செல்வன் என இந்த ஆண்டு ஏகப்பட்ட படங்களில் நடிகர் பிரகாஷ் ராஜ் நடித்துள்ளார்.

விரைவில் வெளியாகவுள்ள தளபதி விஜய்யின் வாரிசு படத்திலும் நடிகர் பிரகாஷ் ராஜ் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். கப்ஸா, சகுந்தலம் உள்ளிட்ட பெரிய படங்களிலும் அவர் நடித்து வருகிறார்.

இந்நிலையில், பிரகாஷ் ராஜ் சமீபத்தில் அளித்த பேட்டியில் சினிமாவில் இருந்த மாஃபியாவை இந்த லாக்டவுன் காலி செய்து விட்டது என பேசியிருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

English summary

Actor Prakash Raj says lockdown 'stopped the mafia' in Cinema industry after the arrival of OTT platforms. He started the promotion for his upcoming webseries Mukhbir recently and gave several interviews.