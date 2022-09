அந்த தயாரிப்பாளர் என்னை விடாம டார்ச்சர் பண்ணாரு.. பாலியல் புகார் கொடுத்த பிரபல டிவி நடிகை!

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்: தயாரிப்பாளர் தனக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக பிரபல அமெரிக்க டிவி நடிகை பரபரப்பு புகார் அளித்துள்ளார்.

நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் ஒளிபரப்பாகி வரும் The Crazy Rich Asians வெப்சீரிஸ் மூலம் உலகம் முழுவதும் ரசிகர்களை கொண்டவர் நடிகை கான்ஸ்டான்ஸ் வூ (Constance Wu).

Fresh Off the Boat டிவி தொடரில் நடித்த போது அந்த தொடரின் தயாரிப்பாளர் தனக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக புகார் அளித்து ரசிகர்களை ஷாக் ஆக்கி உள்ளார்.

English summary

Actress Constance Wu reveals she was sexually assaulted by Fresh Off the Boat series Producer shocks her fans and celebrities. Netflix star also filed a complaint against the producer and ready to fight for her justice.