83 படத்திற்கு க்ரீன் சிக்னல் தந்த மும்பை ஐகோர்ட்...ரசிகர்களுக்கு சர்ப்ரைஸ் கொடுத்த ஓடிடி

மும்பை : ரன்வீர் கபூர், தீபிகா படுகோன், ஜீவா உள்ளிட்டோர் நடித்து தமிழ், இந்தி உள்ளிட்ட பல மொழிகளில் சமீபத்தில் ரிலீசானது 83 படம். 1983 ம் ஆண்டு கபில்தேவ் தலைமையிலான இந்திய கிரிக்கெட் அணி உலகக் கோப்பையை வென்றதை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த படம் படம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

83 படம் 2021 ம் ஆண்டு டிசம்பர் 24 ம் தேதி தியேட்டர்களில் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. அதிகம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட இந்த படம் பாக்ஸ் ஆபீசில் வெற்றி பெற தவறி விட்டது. கொரோனா மூன்றாம் அலை நாடு முழுவதும் உச்சத்தில் இருந்த சமயம் என்பதால் தியேட்டர்களுக்கு வர மக்கள் தயக்கம் காட்டினர். இதுவே 83 படம் எதிர்பார்த்த அளவிற்கு வெற்றியை பெறாமல் போனதற்கு காரணமாக அமைந்தது.

English summary

Mumbai High Court rejected the plea against 83 movie in ott platforms. Mad Man productions filed the case against ott release. But court reject this plea and allow to release 83 movie in ott. After court verdict 83 movie released in Netflix and Hotstar.