மாமன்னன் இறுதிக்கட்ட பணிகளில் பிஸியான மாரி செல்வராஜ்… அடுத்து வெப் சீரிஸ் இயக்க முடிவு?

சென்னை: பரியேறும் பெருமாள் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமான மாரி செல்வராஜ் தற்போது மாமன்னன் படத்தை இயக்கியுள்ளார்.

உதயநிதி, ஃபஹத் பாசில் நடித்துள்ள மாமன்னன் படத்தின் படப்பிடிப்பு முடிந்து போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

இந்நிலையில், மாமன்னன் படத்தை முடித்துவிட்டு மாரி செல்வராஜ் வெப் சீரிஸ் இயக்கவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Mari Selvaraj has completed the Maamannan film shooting. Udayanidhi, Fahadh Basil, Keerthy Suresh and Vadivelu starring in this film. After the release of Maamannan, Mari Selvaraj decided to direct a web series for the Hotstar OTT platform. It has been reported that Kalaiyarasan will act in this web series.