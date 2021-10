என்னது...ஓடிடி ரிலீசுக்கு தயாராகிறதா ரஜினியின் அண்ணாத்த ?

சென்னை : டைரக்டர் சிறுத்தை சிவா இயக்கத்தில் ரஜினி நடித்துள்ள படம் அண்ணாத்த. சன் பிக்சர்ஸ் தயாரித்துள்ள இந்த படத்திற்கு டி.இமான் இசையமைத்துள்ளார். அதிக எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி உள்ள அண்ணாத்த படம் தீபாவளியை முன்னிட்டு நவம்பர் 4 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளது.

நயன்தாரா, குஷ்பு, மீனா, கீர்த்தி சுரேஷ், சூரி, பிரகாஷ் ராஜ், ஜெகபதி பாபு உள்ளிட்ட பலர் இந்த படத்தில் நடித்துள்ளனர். முழுக்க முழுக்க கிராமத்து, பொழுபோக்கு படமாக அமைக்கப்பட்டுள்ள அண்ணாத்த படத்தில் ரஜினிக்கு தங்கையாக கீர்த்தி சுரேஷ், குஷ்பு, மீனா ஆகியோர் நடித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

Some sources said that Rajinikanth's Annaatthe will release in NETFLIX within 21 days of theatrical release. sun pictures announced that the trailer will be released tomorrow 6 pm.because of this Rajinikanth, annaatthe trailer hastags are trending in twitter.