அஜித்தின் துணிவு ஓடிடி உரிமையை வாங்கிய பிரபல நிறுவனம்… விரைவில் ரிலீஸ் அப்டேட்

சென்னை: அஜித் தற்போது ஹெச் வினோத் இயக்கத்தில் அவரது 61வது படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

ஏகே 61 என்ற தலைப்பில் தொடங்கிய இந்தப் படத்தின் தலைப்பு 'துணிவு' என படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

துணிவு ஷூட்டிங் பாங்காங்கில் நடைபெற்று வரும் நிலையில், இந்தப் படத்தின் ஓடிடி உரிமை குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

The title and posters of Ajith's 61st film are out a few days before. H Vinoth directing Thunivu is expected to release for Pongal. it has been reported that Netflix has bought the OTT rights of Thunivu.