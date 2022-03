சாதனைன்னா இப்படி இருக்கனும்...ஓடிடியிலும் மாஸ் காட்டும் வலிமை

சென்னை : அஜித்தின் வலிமை படம் தியேட்டர்களில் ரிலீசாகி வசூல் சாதனை படைத்த நிலையில், தற்போது ஓடிடி.,யிலும் தனது சாதனை கணக்கை துவக்கி உள்ளது. இதை பார்த்த மற்ற ஹீரோக்கள் அசந்து போய் உள்ளனர்.

அஜித் நடித்த ஆக்ஷன் த்ரில்லர் படமான வலிமை கலவையான விமர்சனங்களை பெற்றுள்ளது. விமர்சனங்கள் எதிர்ப்புக்களை சந்தித்தாலும் அதைத் தாண்டி இந்த படம் வசூல் சாதனை படைத்துள்ளது. ரிலீசான முதல் நாளிலேயே முந்தைய அத்தனை ஓப்பனிங் டே வசூல் சாதனைகளை முறியடித்து புதிய சாதனை நிகழ்த்தியது.

English summary

After its theatrical release, the Ajith starred Valimai was released on OTT on March 25th. Valimai has now reached 100 million streaming minutes across all languages.Boney Kapoor's Bayview projects announced this on Twitter.