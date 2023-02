அமேசான் ஒரிஜினல் வெப் சீரிஸில் இணைந்த சமந்தா... தள்ளிப்போகிறதா சாகுந்தலம் ரிலீஸ்?

மும்பை: சமந்தா நடிப்பில் கடந்தாண்டு நவம்பர் மாதம் வெளியான யசோதா திரைப்படம் சூப்பர் ஹிட் அடித்தது.

இதனைத்தொடர்ந்து சமந்தாவின் சாகுந்தலம் பிப்ரவரி 17ம் தேதி வெளியாகவிருந்த நிலையில், தற்போது இந்தப் படத்தின் ரிலீஸ் தேதி தள்ளிவைக்கப்படுவதாக சொல்லப்படுகிறது.

அதேபோல் விஜய தேவரகொண்டாவுடன் நடித்த குஷி படத்தின் ஷூட்டிங்கும் பாதியிலேயே நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

இதனிடையே மயோசிடிஸ் பாதிப்பில் இருந்து மீண்டு வந்த சமந்தாவின் புதிய வெப் சீரிஸ் பற்றிய அறிவிப்பை அமேசான் பிரைம் ஓடிடி அபிஸியலாக வெளியிட்டுள்ளது.

நடக்கக்கூட முடியலையா யாரு சொன்னா? ஃபுல் அப்ஸ் எடுத்த சமந்தா.. குவியும் வாழ்த்து!

English summary

Actress Samantha was suffering from myositis and was undergoing treatment. In this case, Samantha begins shooting for ‘Citadel’ web series along with Varun Dhawan. In this case, it has been reported that the release date of Samantha's Shaakuntalam has been postponed.