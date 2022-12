ஜெய்யுடனான காதல் தான் சினிமா மார்க்கெட் காலியாக காரணமா? நடிகை அஞ்சலி ஓப்பன் டாக்!

சென்னை: நடிகர் ஜெய்யுக்கும் அஞ்சலிக்கும் இடையே ஏற்பட்ட காதல் தான் அவரது சினிமா மார்க்கெட் சரிவதற்கு காரணமா? என்கிற கேள்விக்கு வெளிப்படையாக முதன்முறையாக பதில் அளித்துள்ளார் நடிகை அஞ்சலி.

2006ம் ஆண்டு தெலுங்கில் வெளியான போட்டோ படம் மூலம் சினிமாவில் அறிமுகமானவர் நடிகை அஞ்சலி. சில தெலுங்கு படங்களுக்கு பிறகு இயக்குநர் ராமின் கற்றது தமிழ் படம் மூலம் கோலிவுட்டில் அறிமுகமானார் அஞ்சலி.

வரும் டிசம்பர் 9ம் தேதி அஞ்சலி நடித்துள்ள Fall எனும் வெப்சீரிஸ் வெளியாக உள்ள நிலையில், அவர் அளித்த பேட்டி ஒன்று ரசிகர்களை ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

English summary

Anjali opens up about her relationship with Actor Jai in a recent interview trending in social media. Anjali's latest web series Fall will release on December 9th on Disney plus Hotstar.