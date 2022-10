அதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை… அடம் பிடிக்கும் அண்ணாச்சி… அடங்க மறுக்கும் தி லெஜண்ட் ஓடிடி ரிலீஸ்!

சென்னை: சரவணா ஸ்டோர்ஸ் மூலம் மக்களிடம் பிரபலமானவர் அதன் உரிமையாளர் லெஜண்ட் அண்ணாச்சி.

தனது சரவணா ஸ்டோர்ஸ் கடை விளம்பரத்தில் நடித்து வந்த அண்ணாச்சி, முதன்முறையாக ஹீரோவாக அறிமுகமானார்.

அண்ணாச்சி நடிப்பில் பிரம்மாண்டமாக உருவான 'தி லெஜண்ட்' திரைப்படம், ஜூலை மாதம் திரையரங்குகளில் வெளியானது.

ஆக்ஷன் பிளாக்.. ரொமான்ஸில் கலக்கும் லெஜண்ட் சரவணா ஸ்டோர் அண்ணாச்சி.. நாளை செம அப்டேட்!

English summary

Saravana Stores owner Legend Annachi has also made his debut as a hero in cinema. His film The Legend was released in theaters on July 28. In this case, it was reported that Annachi refused to release The Legend in OTT.