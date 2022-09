பொன்னியின் செல்வன் பார்த்துட்டு OTTயில் படங்கள் பார்க்கிறதையே நிறுத்திட்டேன்.. ஏ.ஆர். ரஹ்மான் பளிச்!

சென்னை: பொன்னியின் செல்வன் படத்தின் புரமோஷனை ஹைதராபாத்தில் மிகவும் பிரம்மாண்டமாக ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்ததை போலவே இயக்குநர் மணிரத்னம் நடத்தி உள்ளார்.

ஐஸ்வர்யா ராய், சியான் விக்ரம், த்ரிஷா, ஏ.ஆர். ரஹ்மான், சரத்குமார் உள்ளிட்ட முக்கிய பிரபலங்கள் அந்த பிரஸ்மீட்டில் கலந்து கொண்டனர்.

பொன்னியின் செல்வன் படத்தை பார்த்த பிறகு ஓடிடி தளங்களில் வெளியாகும் வெளிநாட்டு படங்களை பார்ப்பதையே தான் நிறுத்தி விட்டதாக ஏ.ஆர். ரஹ்மான் பேசியிருப்பது ரசிகர்களை கூஸ்பம்ப்ஸ் அடைய வைத்துள்ளது.

பொன்னியின் செல்வன்..எம்ஜிஆர் ஏன் விரும்பினார்?படம் உருவாக்க பின்னணியில் மணிரத்னத்தின் கடின உழைப்பு

English summary

Legendary Music Director AR Rahman says, he stopped watching Netflix, Prime and other platforms stuff after watched Ponniyin Selvan. Maniratnam made a wonderful movie with our culture, our blood and our face in his recent promotion meet.