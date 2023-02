அயலி வெப்சீரிஸில் இடம்பெற்ற டீட்டெய்லான மாதவிடாய் காட்சிகள்.. இந்த அளவுக்கு வீரியம் அவசியம் தானா?

சென்னை: ஜீ5 ஓடிடியில் வெளியாகி உள்ள அயலி வெப்சீரிஸில் பெண்கள் வயதுக்கு வந்தால் அவர்களை உடனடியாக திருமணம் செய்து கொடுத்து விட வேண்டும் என்பதும், வயதுக்கு வந்த பெண்கள் அயலி கோயிலுக்குள் செல்ல அனுமதி இல்லை என்றும் ஏகப்பட்ட கட்டுப்பாடுகளுடன் கதை கட்டமைக்கப்பட்ட நிலையில், கதையின் நாயகி தமிழ் அதை எல்லாம் உடைத்து எறிந்து அந்த ஊரை மாற்றினாரா இல்லையா? என்பது தான் அயலி வெப்சீரிஸின் கதையாக உள்ளது.

இதில், பெண்கள் வயதுக்கு வருவதும் மாதவிடாய் சம்பந்தப்பட்ட காட்சிகளும் ரொம்பவே வீரியமாக இடம்பெற்றிருப்பது சமூக வலைதளங்களில் பெரும் விவாத பொருளாக மாறி உள்ளது.

கோயில்களில் பெண்களை இதே காரணம் காட்டி அனுமதிக்காத நிலை இன்னமும் உள்ள நிலையில், அயலி வெப்சீரிஸ் அந்த இடத்தையே டச் செய்திருப்பது சரியா? தவறா? என்றும் கேள்விகள் கிளம்பி உள்ளன.

An NGO has played the #Ayali web series in a govt school for children pic.twitter.com/BI4ILrwdng

English summary

Ayali Webseries strongly talks about Periods and Women related Taboo's makes a big debate in social media. Ayali webseries streaming on Zee5 OTT and many Govt Schools plans to make arrangements for Ayali telecasting for their Students.