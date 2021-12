42 நாட்கள்...13 போட்டியாளர்கள்...ஓடிடி.,யில் புதிய பிக்பாஸ்...24 மணி நேர ஒளிபரப்பா ?

சென்னை : பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி நான்கு சீசன்களை கடந்து ஐந்து சீசனை எட்டி உள்ளது. ஐந்தாவது சீசனும் நிறைவடைய இன்னும் மூன்று வாரங்கள் மட்டுமே மீதமுள்ளது. டைட்டிலை வெல்ல போவது யார் என்ற எதிர்பார்ப்பு அனைவரிடமும் எழுந்துள்ளது.

பிரியங்காவை ஜெயிக்க வைக்க உள்ளே வந்த ஸ்லீப்பர் செல் நிரூப்… நெட்டிசன்ஸ் செம கலாய் !

பிக்பாஸ் கடந்த சீசன் முடிந்ததும் இந்நிகழ்ச்சி மீதான ரசிகர்களின் ஆர்வத்தை குறைய விடாமல் பீக்கிலேயே வைத்திருக்க பிக்பாஸ் ஜோடிகள் என்ற டான்ஸ் நிகழ்ச்சியை விஜய் டிவி நடத்தியது. இதில் பிக்பாஸ் நான்கு சீசன்களிலும் பங்கேற்ற போட்டியாளர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

English summary

According to latest sources, star vijay has planned for OTT version of bigg boss tamil and telugu. This show has been planned for 42 days with 12 or 13 contestants. The show is to start from January 23rd, 2022.