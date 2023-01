ஆஸ்கர் ரேஸில் கலக்கும் Black Panther: Wakanda Forever... ஓடிடி ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு

வாஷிங்டன்: அட்வென்சர்ஸ் சினிமா ரசிகர்களால் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட பிளாக் பேந்தர் கடந்தாண்டு நவம்பர் 11ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.

உலகம் முழுவதும் 3500 கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் வசூலித்த பிளாக் பேந்தர் திரைப்படம் தற்போது ஆஸ்கர் போட்டியிலும் மாஸ் காட்டி வருகிறது.

இதனைத் தொடர்ந்து பிளாக் பேந்தர் படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் எப்போது என மார்வெள் ரசிகர்கள் காத்திருந்தனர்.

அவர்களுக்கு சர்ப்ரைஸ் கொடுக்கும் வகையில் பிளாக் பேந்தர் படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் தேதியை ஹாட்ஸ்டார் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.

English summary

Marvel Studios Produced Black Panther: Wakanda Forever film was released in theaters on 2022 November 11. The film has been nominated for Oscars in 5 categories. In this situation, This film is streaming from February 1 on Hotstar OTT.