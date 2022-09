நீங்க பார்க்க ரெடியா?..ஓடிடியில் வெளியாகும் கோப்ரா..எந்த ஓடிடி தளம்னு தெரியுமா?

சென்னை : சீயான் விக்ரம் வித்தியாசமான கெட்டப்பில் நடித்த கோப்ரா திரைப்படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் தேதியை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

செவன் ஸ்க்ரீன் ஸ்டுடியோஸ் தயாரித்துள்ள கோப்ரா படத்தில் விக்ரமுக்கு ஜோடியாக கேஜிஎப் புகழ் ஸ்ரீநிதி ஷெட்டி நடித்துள்ளார்.

மேலும், இயக்குனர் கே.எஸ்.ரவிகுமார், குஜராத்தை சேர்ந்த இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் வீரர் இர்ஃபான் பதான், மியா ஜார்ஜ், கனிகா, மிருணாளினி, ஜான் விஜய் ஆகியோர் நடிக்கின்றனர். ஏஆர் ரஹ்மான் இசையமைத்துள்ளார்.

Actor Chiyaan Vikram-starrer Cobra hit the theatres on August 31 and received mostly mixed reviews. Cobra will release on the OTT platform SONY LIV on either September 23 or 30.