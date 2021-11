மாநாடு ஓடிடி, டிவி ரிலீஸ் எப்போ... வெளியான கலக்கல் தகவல்

சென்னை : டைரக்டர் வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில் சிம்பு நடித்துள்ள படம் மாநாடு. நீண்ட தாமதம் மற்றம் போராட்டத்திற்கு பிறகு நவம்பர் 25ம் தேதி உலகம் முழுவதும் தியேட்டர்களில் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. இது நல்ல வரவேற்பையும் பெற்றுள்ளது.

இந்த படம் சிம்புவிற்கு நிஜமாகவே மற்றொரு புதிய ஆரம்பமாக அமைந்துள்ளது. இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு முதல் நாளிலேயே ரூ.8 கோடிக்கு வசூல் செய்து, மிகுந்த பாராட்டு மற்றும் வரவேற்பை பெற்ற சிம்பு படம் என்றால் அது மாநாடு தான்.

Maanaadu digital rights bagged by SONY Liv and satellite rights got by star vijay. Maanaadu to release on OTT platform after 4 weeks of theatrical release. Tv streaming will mostly happen after 3 months of release.