தனுஷின் கேப்டர் மில்லர் ஓடிடி ரைட்ஸை தட்டி தூக்கிய அமேசான்… ரிலீஸுக்கு முன்பே கோடிகளில் பிசினஸ்!

சென்னை: தனுஷ் நடித்துள்ள நானே வருவேன் திரைப்படம் வரும் 29ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

தற்போது அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கும் 'கேப்டன் மில்லர்' படத்தில் கமிட் ஆகியுள்ளார் தனுஷ்.

கேப்டன் மில்லர் படத்தின் ஷூட்டிங் பூஜையுடன் தொடங்கிய நிலையில், இப்போது ஓடிடி உரிமை பற்றிய தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

English summary

Dhanush's next act in Arun Matheswaran directing Captain Miller film. Sathya Jothi films produce this film with a huge budget. A few days before Captain Miller shoot starts with a pooja in Chennai. It has been reported, Dhanush’s Captain Miller film post-theatrical digital rights bagged by Amazon Prime for a whopping amount of 38 crores