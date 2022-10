தனுஷின் வாத்தி ஓடிடி உரிமைக்கு அடித்த ஜாக்பாட்… ரிலீஸுக்கு முன்பே செம்ம கெத்து தான் போங்க…

சென்னை: தனுஷின் திருச்சிற்றம்பலம், நானே வருவேன் படங்கள் அடுத்தடுத்து திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளன.

திருச்சிறம்பலம் திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் 100 கோடியை கடந்த நிலையில், நானே வருவே கொஞ்சம் தடுமாறியது.

இந்நிலையில், தனுஷ் நடிப்பில் அடுத்து வெளியாகவுள்ள 'வாத்தி' படத்தின் ஓடிடி உரிமை குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

பொன்னியின் செல்வனுடன் மல்லுக்கட்டும் தனுஷின் நானே வருவேன்... 6வது நாளிலும் வசூலில் குறையில்லை…

English summary

Dhanush's Vaathi film will hit theaters on December 2. Venky Atluri is directing this film in Tamil and Telugu. In this case, it has been reported that Aha Tamil has acquired the OTT rights of Vaathi